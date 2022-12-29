İznik’te merkezden en ücra köşedeki mahallelere kadar hizmet ağı aksamadan uzuyor.

İznik’te merkezden en ücra köşedeki mahallelere kadar hizmet ağı aksamadan uzuyor.

39 taşra ve 7 merkez mahallede planlanan çalışmalar kesintisiz sürüyor. İznik Belediyesi tarafından merkezden en ücra mahallelere kadar uzanan çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Son olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki sanayi dükkânlarında çatı yenilemesi gerçekleştiriyor. Ayrıca parke taşı ekibi ilçenin üç noktasında taş işleme çalışmalarına devam ediyor. Bunların yanı sıra taşra mahallelerde taş duvar çalışmaları ve ihtiyaç alanları inşaatları da sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin yeşil alanlarında kış mevsimlerinin de yaklaşmasıyla ağaç budama, ot biçme ve yeşil alan temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezden taşraya kesintisiz hizmet ağı oluşturduklarını belirten İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “39 taşra ve 7 merkez mahallede planlanan çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Hizmette uzak veya yakın kavramını kabul etmeden en yakın mahallemize ne yapıyorsak en uzak mahallemize de ihtiyaçları doğrultusunda aynı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Merkezde sanayi dükkânlarımızın çatısını yenileyen ekiplerimiz yine merkezde üç nokta da parke taşı işleme çalışması gerçekleştiriyor. Birçok taşra mahallemizde taş duvar çalışmaları sona erdi ve Ömerli ile Süleymaniye Mahallelerimizde ise devam ediyor. Bunun yanında bazı mahallelerimizde ihtiyaç alanları inşası devam ediyor. Nerede ne eksiğimiz, ihtiyacımız varsa muhtarlarımız koordinasyonuyla bir bir gerçekleştirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.