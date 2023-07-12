Bursa’nın İznik ilçesinde tarihi mağarada eşkiyanın hazinesini arayan kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekipleri alarma geçti. Jandarmanın operasyonuyla 9 kişi gözaltına alınırken, 35 metrelik kuyu ve mağarada mahsur kalanların bulunma ihtimaline karşı arama kurtarma seferberliği başlatıldı. Aynı noktada 2019 yılında define arayan 7 madenci mahsur kalmış, bir kişi jenaratör gazından hayatını kaybetmişti.

Alınan bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Kızıltepe Mevkisi’nde 35 metrelik mağarada definecilerin bulunduğu ihbarı üzerine operasyon başlatıldı. Hemen bölgeye giden İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri definecilerden 9’unu gözaltına aldı. Mağarada mahsur kalan olup olmadığını tespit için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, ekiplerin çalışmasının sürdüğü gözaltına alınan 9 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

2019 yılında aynı bölgede eşkiyanın hazinesini arayan 7 defineci mahsur kalmış, jenaratör gazından zehirlenen bir defineci ise hayatını kaybetmişti.

Ekiplerin çalışması sürerken, definecilerin Roma ve Bizans döneminden kalan bölgedeki mağara ve tarlaları delik deşik ettikleri yönünde yöre halkından şikayetler gelmişti.