Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Orhangazi ilçesi Kırsalçakırlı Mahallesi’nin alt kısmına denk gelen alanda çıkan yangınada 7 dönümlük sazlık alan kül oldu. İznik Gölü’ndeki yangına Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.

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