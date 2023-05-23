Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Türk Mutfağı Haftası" İznik’te göl kenarında düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

İznik Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk, İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, İznik Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Ahmet Kaya ve yönetimi, TKDK Temsilcileri, İznik Belediyesi yetkilileri, Basın mensupları ve davetliler katıldı.

İznik’te yerel halkın mutfağında pişirilen yemeklerden oluşan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla İznik Belediyesi tarafından hazırlanan “İznik Yemek Kültürü Kitabı’nın” da tanıtıldığı etkinlikte ilçenin coğrafi işaretli ürünleri de sunuldu. 21 - 27 Mayıs 2023 tarihleri arasında kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" başladı. "Türk Mutfağı Haftası"nın bu yıl 2’ncisi düzenleniyor. Tema “Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Atıksız, geleneksel, sağlıklı“ olarak belirlendi.

İznik Sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte Coğrafi İşretli Müşküle İğne Oyası ve İznik Çinisi, yine Coğrafi İşaret süreci devam eden Derbent Dokumaları eşliğinde sunumlar gerçekleşti. Coğrafi İşaretli İznik Müşküle Üzümü yapraklarından sarılan yaprak sarmalar, İznik’in Göllüce Mahallesi’nde yetişen eşsiz enginarlar, İznik’in maharetli hanımlarının ellerinden çıkan Ekmek Köftesi, Nohutlu Tepsi Mantısı ve Cevizli Baklava damaklarda unutulmaz lezzetler bıraktı.

Türk Mutfağı Haftasıyla ilgili açıklamada bulunan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer konuşmasında “Bu hafta, Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Asırlık tariflerle Türk Mutfağı Haftası” olarak ilan edildi. Artık her yıl 21 - 27 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Bizler bu haftanın bir gününü İznik’te bu eşsiz lezzetler ve görüntüler huzurunda sunuyoruz” dedi.

İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte de konuşmasında “Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katkılarıyla İznik Belediyemiz tarafından hazırlanan şehrimizin mutfak hafızasına bir nebzede olsa kayıt altına alma çabasıydı bu. Turizm iddiasında olan kadim bir şehirde evlerde neler pişiyor sorusunun cevabı bu kitabımızda. Bunun da bu anlamlı haftada tanıtımını sizlerle gerçekleştiriyoruz” dedi.

Organizasyonun ortağı olan İznik Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı Ahmet Kaya da konuşmasında “İznik’te yerel değerlerimizi geliştirmek, kayıt altına almak ve tanıtımını yapmak amacıyla TKDK desteğiyle kurduğumuz Derneğimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünde ilçemizin gastronomi anlamında eksiklerini tamamlamak, bu alanda da varlığını hissettirmek için Türk Mutfağı Haftası’nı kutluyoruz. İznik Belediye Başkanımız Kağan Mehmet Usta’nın desteği ve vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Abdülkerim Baştürk ise konuşmasında “Bursa endüstri ve sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda bir turizm şehridir. Bütün turistik değerleriyle ilgilide çalışmalarımızı bütün paydaş olan kurumlarımızla sürdürüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Etkinlikte davetlilere “İznik Yemek Kültürü” kitabı dağıtılırken ulaşmak isteyenler için de İznik Belediye Resmi web sitesinde link oluşturuldu.