Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde İznik Gölü’nde düzenlenen Optimist yelken yarışlarında madalyalar sahiplerini buldu.

İznik Kaymakamlığı, İznik Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bursa Yelken İl Temsilciliği ve İznik Belediyespor Kulübü organizasyonuyla İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen yarışlarda yirmi beş yelkenli minik iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.

Optimist Genel kategorisinde birinci Yusuf Eymen Balaban, ikinci Zeynep Nida Ergin, üçüncü M.Yekta Tabak, dördüncü Ceylin Üremiş ve beşinci Eylül Şen oldu. Optimist Kızlar kategorisinde birinci Zeynep Nida Ergin, ikinci Ceylin Üremiş ve üçüncü Eylül Şen oldu. Optimist Junior kategorisinde ise birinci Zeynep Nida Ergin, ikinci M.Yekta Tabak ve üçüncü Çınar Ali Yaşa oldu.

İznik Gölü’nde kıran kırana geçen yarışlar da dereceye giren minik sporcular ödüllerini İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte ve yetkililerin elinden alırken heyecanları gözlerinden okundu.