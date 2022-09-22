Türkiye’nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü’nde bir balıkçı 8 kiloluk somon balığı yakaladı.

Türkiye’nin en büyük 5. gölü olan İznik Gölü’nde bir balıkçı 8 kiloluk somon balığı yakaladı.

İznik Gölü’nde 20 yıl önce nesli tükendiği düşünülen somon balığı bir balıkçının ağına takıldı. 8 kiloluk somon balığını görenler şaşırdı. Gölde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan ve en son 3 yıl önce 3 kiloluk somon balığı avlayan İnanç Delikanlı’nın ağına bu kez 8 kiloluk bir somon takıldı. Yakaladığı balığı tezgahında sergileyen Delikanlı, “2019 yılında somon yakalamıştım, şimdi ise 8 kiloluk somon balığı avladık. Nesli tükenmekteydi ama bugün yine çıktı. Çok sevinçliyiz” dedi.

Tezgahta somon balığını görenler balık ile hatıra fotoğrafı çektirdi.