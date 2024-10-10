Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucu Köfteci Yusuf'tan alınan numunelerde domuz etine rastlandığı yönünde belgelerin ortaya çıktığı iddiaları üzerine İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'dan destek mesajı geldi.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi yayınladı. Bir köfte zinciri restorandan alınan numenelerde domuz etine rastlanmıştı.

Firmanın adı çıkalanmazken,sosyal medyada firmanın Bursa firması Köfteci Yusuf olduğunu ima eden paylaşımlarda bulunulmuştu. Olay kısa sürede gündem olurken T24, bahsi geçen firmanın Köfteci Yusuf olduğuna dair belgeler paylaştı.

BAŞKAN USTA, KOMPLO DEDİ, DESTEK VERDİ

Domuz eti tartışmaları sürerken, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Köfteci Yusuf ve sahibi Yusuf Akkaş'a destek mesajı yayınlayarak, olayın bir komplo ve karalama kampanyası olduğunu belirtti.

Başkan Usta'nın ve İznik Belediyesi'nin resmi hesaplarından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1996 Yılında İznik’te küçük bir dükkanda başlayan Köfteci Yusuf markası, bugün Türkiye’nin dört bir yanında dev bir restoran zinciri olarak hizmet vermektedir. 28 yıl önce İznik’te başlayan, İznik’in bir markası olan ve bugün 42 ilde 278 şubede 10.000’den fazla kişiye istihdam sağlayan ilçemizin İş Adamı Yusuf Akkaş’a yapılan komployu ve karalama kampanyasını esefle kınıyorum. Yapılan komplo saldırısı er ya da geç ortaya çıkacaktır."