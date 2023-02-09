Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem felaketinin yaralarını sarmak için İzmit Belediyesi koordinesinde toplanan malzemelerin yer aldığı 17’nci yardım tırı bölgeye doğru yola çıktı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı deprem felaketinin yaralarını sarmak için İzmit Belediyesi koordinesinde toplanan malzemelerin yer aldığı 17’nci yardım tırı bölgeye doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından üniversite öğrencileri başta olmak üzere İzmit halkı seferber oldu. Yaklaşık 20 farklı noktadan toplanan yardım malzemeleri Yunus Emre Kültür Merkezi’ne getirildikten sonra tırlara yüklenerek Kahramanmaraş ve Gaziantep’e doğru yola çıkıyor. Giyim, gıda, ısıtıcı, hijyenik malzemeler, battaniye, bebek ve çocuk eşyaları gibi malzemelerin dolu olduğu 17’nci yardım tırı da son olarak afet bölgesine uğurlandı.