Necmettin Erbakan Yaya Üstgeçidinin kuzey tarafında bulunan iniş yürüyen merdivenler, bakım ve onarım çalışmasından ötürü 4 gün kapalı kalacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerde yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Bu bağlamda Necmettin Erbakan Yaya Üstgeçidinin kuzey tarafında bulunan iniş yürüyen merdivenler, motor sisteminin tadilata alınmasından ötürü 4 gün kapalı olacak.

PERİYODİK BAKIM

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Kocaeli genelindeki yürüyen merdivenlerin periyodik bakımlarını yapıyor. Aylık periyodik bakımların yanı sıra yürüyen merdiven ve asansörlerde çıkabilecek arızalara da anında müdahale eden ekipler, bu kapsamda Necmettin Erbakan Yaya Üstgeçidinin kuzey tarafında bulunan iniş yürüyen merdivenleri bakıma aldı.

4 GÜN KAPALI OLACAK

Güvenlik ve emniyet açısından yürüyen merdivenin motor sistemini bulunduğu yerden sökerek tadilata alan Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, tadilat işleminin tamamlanmasının ardından motorun kurulumunu yapacak. Necmettin Erbakan Yaya Üstgeçidinin kuzey tarafında bulunan iniş yürüyen merdivenler 4 gün süreyle kullanıma kapalı olacak.