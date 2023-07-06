İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde ücretsiz olarak düzenlenen yaz dönemi eğitimlerinde ilk yüzme dersi yapıldı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde yaz dönemi eğitimleri, Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarında yer alan İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda başladı. 7-12 yaş arası çocuklar 10 uzman antrenör ve cankurtaran eşliğinde haftada iki gün boyunca yüzme dersi alacak. Eğitimler salı-perşembe ve çarşamba-cuma grubu olmak üzere iki grup şeklinde verilecek.

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde temmuz ve ağustos ayı içerisinde toplamda 1050 çocuğa temel yüzme eğitimi verilecek. Bir ayın sonunda temel yüzme eğitimini tamamlayan çocuklar İzmit Belediyespor Yüzme Takımında lisanslı sporcu olarak İzmit’i ve Kocaeli’yi temsil etme fırsatı yakalayabilecek.

İlk derse katılan minik yüzücülerden Sinem Özden, "Burayı çok seviyorum. Çok güzel ve eğlenceli bir yer. Gelirken bile çok keyif aldım. Arkadaşlarımla olmaktan çok mutluyum. Burada değişik stillerde yüzmeyi öğreniyorum" dedi.

Bir diğer yüzücü Ümran Yüce, "Burayı çok sevdim ve çok fazla arkadaş edineceğimi düşünüyorum. Denize korkarak giriyordum ama artık korkmadan girebileceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuğunu ilk dersinde yalnız bırakmayan Emel Ün Özer, "Biz bu faaliyetten gerçekten çok memnunuz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla çok güzel ilgileniyorlar. Böyle güzel bir faaliyetin ücretsiz olması da çok önemli. Duyar duymaz gelip kaydımızı yaptırdık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.