Operasyonların tamamlanmasının ve çocukların sağlığına kavuşmalarının ardından eylül ayında sünnet düğünü organizasyonu yapılacak. Çocukların sünnet kıyafetleri, fotoğraf çekimleri, sünnet konvoyu, eğlenceler, ikramlar İzmit Belediyesi tarafında ücretsiz karşılanacak. Şölen havasında geçecek etkinlikte, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çocuklara hediye takdimi olacak.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal dayanışma ve yardımlaşma çalışmaları çerçevesinde kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla sünnet töreni gerçekleştirecek. 1-30 Haziran tarihleri arasında 6-12 yaş aralığında İzmit’te yaşayan ve erkek çocuğu bulunan ailelerden alınan başvuru değerlendirmeleri tamamlanmıştı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce uygun bulunan ailelerin çocukları ağustos ayı içerisinde İzmit Belediyesi tarafından belirlenen hastanede sünnet olacak.

İzmit Belediyesi, sosyal dayanışma ve yardımlaşma çalışmaları çerçevesinde kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla toplu sünnet şöleni gerçekleştirecek.

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