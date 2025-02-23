İzmit Belediyesi bugün gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı öncesinde okullarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı dolayısıyla hafta sonu boyunca kentin dört bir yanında tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler çalışmalar kapsamında bugün Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının olduğu okullarda da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Adaylar ve veliler çalışmalarından dolayı İzmit Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.