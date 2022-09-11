İzmit’te iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri polise mukavemet gösterince ekipler biber gazıyla müdahale etti. Olayda iki şahıs gözaltına alındı.

İzmit’te iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri polise mukavemet gösterince ekipler biber gazıyla müdahale etti. Olayda iki şahıs gözaltına alındı.

Olay, İzmit ilçesi Fevziye Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre yürüyüş yolu üzerinde bilinmeyen bir sebeple iki grup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O esnada bölgede devriye atan bekçi ve polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Taraflardan biri bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılırken, emniyet güçlerine mukavemet gösterdi. Grup, bekçi ve polis ekiplerinin biber gazlı müdahalesi sonrası bölgeden uzaklaştırıldı. Tekrar olay yerine gelen gruptan polis ekiplerine mukavemet gösteren iki şahıs gözaltına alındı.

Şahıslar polis merkezine götürülürken polis konuyla ilgili inceleme başlattı.