İzmit Belediyesi, Dünya HPV Farkındalık ve Bilinçlendirme Günü kapsamında düzenlediği panelle rahim ağzı kanseri ve HPV konusunda toplumsal farkındalık oluşturduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, halk sağlığı konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4 Mart Dünya HPV Farkındalık ve Bilinçlendirme Günü kapsamında, rahim ağzı kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla bir söyleşi düzenlendi.

10 KADINA CHECK UP HEDİYE EDİLDİ

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe, Prof. Dr. Cem Baykal, Doç. Dr. Gülfem Başol ve Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden Av. Melike Aslan konuşmacı olarak katıldı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, HPV’nin yol açabileceği sağlık sorunları, koruyucu aşılar, erken teşhis ve tedavi yöntemleri ele alındı. Panel kapsamında, Acıbadem Hastanesi’nin desteğiyle noter huzurunda yapılan kura ile 10 kadına check-up hediye edildi. Çekilişle belirlenen kazananlar, 10 Nisan’da hastaneye ulaşım desteğiyle muayenelerini gerçekleştirecek

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, “HPV dünyada en yaygın görülen enfeksiyonlardan biri. Rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açabilmekte. Ancak bilinçli yaklaşımlar, erken teşhis yöntemleri ve koruyucu aşılar bu hastalıkların önüne geçmeyi sağlıyor. İşte tam da bu yüzden farkındalık yaratmak, bilimsel veriler ışığında doğru bilgiyi toplumumuza aktarmakla ilgili bu paneli gerçekleştiriyoruz. İzmit Belediyesi olarak halk sağlığını önceleyen projeler üretmeyi, toplumumuzun her kesimini ama özellikle kadınları sağlık konusunda ve diğer konularda bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

Dç. Dr. Gülfem Başol, “Bugün burada 4 Mart HPV Farkındalık Günü kapsamında bir araya geldik. İzmit Belediyesi, KYÖD ve Kocaeli Barosu işbirliği ile yapmış olduğumuz bu programda amacımız kadınları HPV konusunda bilgilendirmek, tarama programları ve aşılamalarla rahim ağzı kanserinin önüne geçmek istiyoruz." dedi.