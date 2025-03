Kocaeli'de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Halk Et projesinin 10 Mart Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Kıyma 450 ve 480 lira, kuşbaşı et ise 490 ve 499 lira olarak satışa sunulacak.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Halk Et projesiyle vatandaşların piyasanın altında et alabilmelerini sağlayacak.

Ramazan ayına özel Çınar Halk Market’te çok uygun fiyatlara et satışı gerçekleşecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, et satışlarının Pazartesi günü başlayacağını ve alışverişlerin Çınar Kart ile yapılacağını duyurdu.

Hürriyet yaptığı açıklamada, “Vatandaşların geçim sıkıntı yaşadığı bu dönem de uygun ve kaliteli ürünleri halkımıza ulaştıracak projeler yapıyoruz. Kadınları, çocukları ve aileleri önemseyen projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönem de Halk Market’imizi açmıştık. Şimdi de Halk Et projemize ‘bismillah’ deme zamanı geldi. Pazartesi gününden itibaren İnönü Caddesi üzerindeki Halk Market’te Halk Et projemiz başlamış olacak. 10.00-18.00 saatleri arasında vatandaşlarımız sıra beklemeden istedikleri saatlerde gelip et alabilecek" DEDİ.

Yerli besi hayvanlarından elde edilen kıyma ve kuşbaşı olacak.

Yağ orana göre, kıyma 450 ve 480 lira, kuşbaşı et ise 490 ve 499 lira olarak satılacak.

Bu arada Çınar Kart sahibi olanları alışverişten önce bir kereye mahsus sisteme kaydedeceklerini belirten Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, "Kartı olmayanlar da Çınar Halk Market’e gelerek kart çıkartabilecek bu kartlar dışarda basıldığı için bir kere mahsus 110 lira ücreti olacak. Daha sonra bu kartı Çınar Halk Market’te, Gülümse Kafelerde ve İstanbul’da kullanabileceksiniz. Ticaret yapmak isteyenlerin önüne geçmek adına alışverişler sadece Çınar Kartla yapılacak. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün geri dönüşüm çalışmalarından Çınar Kart’ınızda biriken para puanlarınızı da burada kullanabilirsiniz. Aldığımız etlerin üzerine ekstra kar koymadan Ramazan’a özel maliyetinin altında satış yapacağız. Ramazan’dan sonra da uygun fiyata sunacağız. Halk Et projemiz kentimize hayırlı olsun. Tüm ekiplerimiz bu süreçte gece gündüz emek harcadı. Özverili çalışmalarından ötürü müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar, bereketli sofralar diliyorum” diye konuştu.