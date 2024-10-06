İzmit Belediyesinin Bağçeşme Şehitlik Korusu’nda hizmete açtığı Gülümse Kahvaltı Evi, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’ne keyifli bir kahvaltı etkinliği sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin yakın zamanda hayata geçirdiği Bağçeşme Şehitlik Korusu içerisindeki Gülümse Kahvaltı Evi, İzmit’te halkın ilgisini çeken mekanlar arasında yer alarak, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi üyeleri ve aileleri de Gülümse Kahvaltı Evi’nde keyifli bir kahvaltı etkinliği düzenledi.

Gülümse Kahvaltı Evi, sunduğu zengin kahvaltı menüsü ile katılımcılardan tam not aldı. Doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirilen kahvaltıda, sıcak sohbetler ve keyifli anlar yaşandı.

Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Elma, bu tür organizasyonların birlik ve dayanışmayı artırdığını vurgulayarak, “Sosyal Etkinlikler Komisyonumuzun düzenlediği kahvaltı etkinliğindeyiz. İzmit Belediyemizin yakın zamanda açtığı kahvaltı evindeyiz. Belediyemizin sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanmak önemli. Buranın doğası çok güzel. Üyelerimiz de çok beğendi. Bütün halkımızın burayı değerlendirmesi gerektiğiniz düşünüyoruz” dedi.