İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kente gelen depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kente gelen depremzedelerin yanında olmaya devam ediyor.

Çeşitli yurtlara yerleştirilen depremzedeleri ziyaret eden İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki depremzede destek noktasına da çalışmalarını sürdürüyor. İzmit Belediyesi ekipleri tarafından ziyaret sırasında depremzedelere çocuklar için oyuncak ve kırtasiye malzemeleri de götürülüyor. İhtiyaçlara cevap vermek adına çalışmalarını sürdüren ekipler, düzenli ziyaretlerine devam edecek.