Kocaeli’nin İzmit ilçesinde "Cumhuriyet ve Biz" adlı karma serginin açılışı yapıldı. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergide, 78 sanatçının eserleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleri bulunuyor.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde "Cumhuriyet ve Biz" adlı karma serginin açılışı yapıldı. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği sergide, 78 sanatçının eserleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portreleri bulunuyor.

Sergi, İzmit Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şubesi ortaklığında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 78 sanatçının eserleri başta olmak üzere, karma birçok eserin yer aldığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portrelerinin bulunduğu "Cumhuriyet ve Biz" sergisi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Resim Atölyesi Öğretmeni Filiz Altuğ Kaya koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Milli bayramlarımızı kültür ve sanatla taçlandırmak, kutlama törenlerimize böylesi bir mana ve böylesi bir derinlik kazandırmak çok ama çok kıymetli. Burada değerli sanatseverlerimizle beraber ‘Cumhuriyet ve Biz’ sergisiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı sanatla taçlandırıyoruz. Cumhuriyet demek biz demek. Çünkü biz var oldukça Cumhuriyet, Cumhuriyet var oldukça da biz var olmaya devam edeceğiz. Bu sergide çok kıymetli 78 sanatçımızın ve karma birçok eserin yanında Atamızın da birbirinden güzel portreleri bulunuyor" dedi.