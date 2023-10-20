Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir çocuk mağazasından 5 bin 300 TL değerinde kıyafet çalan 3 şüpheli, hırsızlık için gittikleri Sakarya’dan İstanbul’a dönerken yakayı ele verdi. Şüphelilerin Sakarya’da da marketlerden 100 bin liralık ürün çaldığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit’te faaliyet gösteren bir çocuk mağazasından 5 bin 300 TL değerindeki kıyafetlerin çalınmasına ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin R.Ç., G.G. ve D.A. olduğu tespit edildi. Şüpheliler yine hırsızlık için gittikleri Sakarya’dan İstanbul’a döndükleri sırada içinde bulundukları otomobil İzmit’te durduruldu. Araçta yapılan aramada Sakarya’da marketlerden çalındığı tespit edilen yaklaşık 100 bin TL değerinde malzemeler ele geçirildi. Deodorant, rolon, bebek maması, tıraş bıçağı, şampuan ve deterjan gibi ürünler müştekisine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Ayrıca şüphelilerin üzerinden çıkan ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 125 TL paraya da el konuldu. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.