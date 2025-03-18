İkramettin Karaman ile İsmail Keskin’in katkılarıyla hayata geçirilen “Çanakkale Ruhu” sergisi İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde ziyarete açıldıKOCAELİ (İGFA) - 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılında, kahraman ecdadımızı sanatın gücüyle anıyoruz.

29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi’nin düzenlediği “Çanakkale Ruhu” sergisi, Sanat Basın Komitesi Harika Ören ve Küratörler İkramettin Karaman ile İsmail Keskin’in katkılarıyla İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde ziyarete açıldı.

Serginin açılış programına, Meclis Üyesi Erdem Arcan, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu , ÇYDD Kocaeli Başkanı Meral Dönmez, Kültür Sanat Komitesi Harika Ören, Küratörler İsmail Keskin Ve İkramettin Karaman, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Çanakkale Ruhu” sergisinde 35 sanatçının yağlıboya akrilik, sulu boya, kolaj ve karışık tekniklerle hazırladığı 40 eser yer alıyor. Sergi, 22 Mart Cumartesi gününe kadar 08.30 ile 18.30 arası ziyaret edilebilecek.