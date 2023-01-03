İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında gerçekleştirdiği programlar ile hem çocuklar hem de yetişkinler yıl boyunca sporla buluştu.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün 2022 yılında gerçekleştirdiği programlar ile hem çocuklar hem de yetişkinler yıl boyunca sporla buluştu.

Özellikle antrenman için saha sıkıntısı olan amatör spor kulüplerinin kullanması adına Cephanelik Spor Tesisleri kapılarını 2022 yılında da açmaya devam etti. Yıl boyunca Cephanelik Spor Tesislerinden 57 bin 395 sporcu faydalandı. Yeni yüzüyle hizmete açılan İzmit Belediyesi Aquaparkı’ndan 10 bin 619 kişi faydalanırken, kapalı yüzme havuzu 19 bin 535 sporcuyu ağırladı.

Belsa Plaza, Kuruçeşme Merkez, Bekirdere, Topçular, Zabıtan, Akmeşe, Yahya Kaptan, Mehmet Ali Paşa, Gündoğdu, Tepeköy, İZGİM, Ayazma, Malta, Körfez (42 Evler), Akpınar ve Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan spor salonlarından yıl boyunca toplamda 12 bin 540 kadın faydalandı.

Hava şartlarına bağlı olarak haftada bir gün düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşleri ve ayda bir kez profesyonel yürüyüşçülerle düzenlenen bizim köy doğa yürüyüşleri ile vatandaşlar hem spor yaptı hem doğanın tadını çıkardı. Yıl boyunca sağlıklı yaşam yürüyüşlerine bin 575 kişi, bizim köy doğa yürüyüşlerine ise 702 kişi katıldı.

Her pazar sabahı Yahya Kaptan Bisiklet Pisti’nden hareket edilen bisiklet turları da yıl boyunca düzenli olarak devam etti. Bisiklet turlarına toplamda bin 393 kişi katılım sağladı. Rutin faaliyetler dışında özel gün ve haftalarda düzenlenen turnuva ve etkinliklerle onlarca sporcuya ulaşıldı. 2022 yılı içerisinde Spor İşleri Müdürlüğünden dilekçe ile talepte bulunan 30 okula spor malzemesi desteği sağlandı. Geleneksel olarak düzenlenen Çınar Yelken Yarışları, Leyla Atakan Basketbol Turnuvası, Başkanlık Futbol Kupası gibi etkinliklerde 1000’den fazla sporcu yer aldı.