Çocuk dostu İzmit Belediyesinin yürüttüğü Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesinin yeni dönemi Akpınar Gençlik Merkezinde başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çocuk çalışmaları kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi yeni dönemi başladı. Akpınar Gençlik Merkezi’nde sabah ilkokul, öğleden sonra da ortaokul grubu olarak başlayan atölyelere katılmak için başvurular Akpınar Gençlik Merkezinden yapılıyor.

GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR

Akıl ve zeka oyunları çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmek-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal ve sıra dışı düşünme, dikkat-konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlıyor.