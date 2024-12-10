Kocaeli İzmit Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonunun Samsun’da düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakalarına katıldı İzmit Belediyespor sporcuları Beril Zeyrek, Zeynep Simay Dalkılıç, Ayşe Melek Vatansever yarıştı. 3 sporcu 7 altın ve 2 gümüş madalya ile toplamda 9 madalya kazandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarına katıldı. Samsun’da yapılan müsabakalarda İzmit Belediyesi adına Beril Zeyrek, Zeynep Simay Dalkılıç ve Ayşe Melek Vatansever yarıştı. 3 sporcu toplamda, 7 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Beril Zeyrek

50 metre serbest yüzmede A3 Baraj geçti altın madalya kazandı

100 metre serbest yüzmede A2 Baraj geçti gümüş madalya kazandı

Zeynep Simay Dalkılıç

50 metre serbest yüzmede A3 Baraj geçti altın madalya kazandı

100 metre serbest yüzmede A3 Baraj geçti altın madalya kazandı

400 metre serbest Yüzmede A4 baraj geçti altın madalya kazandı

200 kurbağlama yüzmede A2 Baraj geçti gümüş madalya kazandı

Ayşe Melek Vatansever

50 metre serbest yüzmede A4 Baraj geçti altın madalya kazandı

100 metre serbest yüzmede A4 Baraj geçti altın madalya kazandı

50 Metre kelebek yüzmede A4 baraj geçti altın madalya kazandı