İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü öncülüğünde Seniha Özdil’in ‘’Derin Düşler Armonisi’’ 3. Kişisel resim sergisinin açılışı İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde gerçekleşti. 22 Kasım tarihine kadar açık kalacak olan serginin açılış programına İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk ve çok sayıda sanatsever katıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş ‘’2 ressam yetiştiren bir baba olarak bugün bu anlamlı serginin açılışında bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu sergide çok özgün eserler yer alıyor. Kentimize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

ÖZDİL, “65 ESER YER ALIYOR”

Sergi açılışında konuşan Seniha Özdil “Yıllardır resim sanatıyla uğraşıyorum ama 6-7 senedir daha farklı resimler yapmaya çalıştım. Resimlerim özgündür. Yağlı boya ve Akrilik boya olmak üzere 65 eser yer alıyor. Hocam Zafer Karakuş’un katkıları ve destekleriyle modern çağdaş resim sanatında ilerleme sağladım. Sergimin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Katılımlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.