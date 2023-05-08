İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, final serisinin ilk maçında Çarşamba günü Atatürk Spor Salonu’nda Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon olağanüstü bir performans sergileyen İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk için 10 Mayısta Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ile karşı karşıya gelecek. Yarı final eşleşmesinde BOTAŞ’ı 3-2’lik seri ile saf dışı bırakmayı başaran İzmit’in perileri, statü gereği Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ile ilk 2 maçını evinde oynayacak. 10 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’de Atatürk Spor Salonu’nda başlayacak olan final serisinin ilk maçında İzmitlilerin tribünleri doldurması bekleniyor.