Uygur Çocuk Tiyatrosu, İzmit’te "Kurbağa Prens" ve "Burnunu Kaybeden Palyaço" oyununu ile miniklere çifte bayram coşkusu yaşatacak.

Ramazan Bayramı için 3 günlük program hazırlayan İzmit Belediyesi, 21 Nisan Cuma günü vatandaşları halk bayramlaşmasında bir araya getirecek. Belsa Plaza önünde gerçekleşecek Halk Bayramlaşması, çocuklar için eğlenceli etkinliklere sahne olacak. 22 Nisan Cumartesi günü İzmit Belediye Meydanı’nda gün boyunca çocuklar için birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bayramın 3’üncü gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çifte bayram coşkusu yaşanacak. Uygur Çocuk Tiyatrosu minikler için "Kurbağa Prens" ile "Burnunu Kaybeden Palyaço" oyununu sahneleyecek. Programda ayrıca İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Korosu Aysel Gürel Şarkıları, Çınar Çocuk Evi gösterileri, İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ve Sanat Akademisi Korosu konseri gerçekleşecek.