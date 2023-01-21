İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmitli çınarlara aktif yaş alma semineri düzenleyerek yaşlı hakları ve yaşlı hukuku hakkında bilgiler verdi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmitli çınarlara aktif yaş alma semineri düzenleyerek yaşlı hakları ve yaşlı hukuku hakkında bilgiler verdi.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Asırlık Çınar Evleri, yaşlıların sosyal hayatta aktif rol almasını destekleyerek akranları ile iletişim kurma fırsatı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Gündoğdu ve Yuvam Akarca Şubesi’nde yaşlılar için "Aktif Yaş Alma Semineri" düzenlendi. 50 yaş üstü vatandaşların gün içerisinde çeşitli sosyal etkinliklerde buluştuğu Asırlık Çınar Evi’nde Avukat Umutcan Tarcan tarafından seminer verildi. Yaşlı hakları ve yaşlı hukuk hakkında yeni bilgilen edinen ve merak ettiklerini soran katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.