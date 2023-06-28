İzmit’in Kurtuluşunun 102’inci yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Başkan Hürriyet, "Geleceğe umutla bakarken geçmişimizden aldığımız güçle İzmit’imizi daha ileriye taşımak için mücadele ediyoruz" dedi.

28 Haziran İzmit’in Kurtuluşunun 102’inci yılı dolayısı ile Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti. Şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Ayhan Gedik ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bundan tam 102 yıl önce, tüm yurtta olduğu gibi İzmitliler Anadolu’nun işgal edilemeyeceğini bütün dünyaya gösterdi. Vatanseverler, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde İzmit’te destan yazdı. İzmit tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri dikkatleri üzerine çekmiş önemli bir şehirdir. Bu mirasa sahip çıkma, gelecek nesillere daha güzel bir İzmit bırakma sorumluluğunu taşıdığımızı asla unutmuyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir İzmit bırakmak isteyenlerden bir tanesi de Leyla Atakan’dı. Kısa görev süresi içinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği Cumhuriyet kadını olabilmenin gururunu yaşamış ve bundan tam 54 yıl önce, 28 Haziran 1969 tarihinde Kocaeli Sanayi Fuarı’nı İzmit’e kazandırmıştı. Bugün hem Kurban Bayramını, hem İzmit’in Kurtuluşunun 102’inci yılını hem de Kocaeli Sanayi Fuarı’nın açılışını 54’üncü yılını kutluyoruz. Birçok bayramı bir arada kutluyoruz. Geleceğe umutla bakarken geçmişimizden aldığımız güçle İzmit’imizi daha ileriye taşımak için mücadele ediyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları vatan yapan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Törenin ardından protokol üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün makam arabacının replikasına bindi.