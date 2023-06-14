İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı dolayısıyla 2 hafta boyunca birbirinden renkli etkinlikler ve kutlamalar olacak. Hem kurtuluşu hem de Kurban Bayramı’nı kutlayacak olan İzmitliler, coşkuyu Yüksek Sadakat konseriyle zirveye çıkaracak.

İzmit Belediyesi, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılını Kurban Bayramı’nın birinci gününde kutlayacak. Yarışmalar, turnuvalar, doğa yürüyüşleri ve çocuklar için özel etkinliklerin organize edileceği kutlamalar, Yüksek Sadakat konseriyle taçlanacak. Kurtuluş etkinliklerini 2 haftalık bir periyoda yayan İzmit Belediyesi, 7’den 70’e bütün vatandaşları coşkuya ortak edecek. 17 Haziran Cumartesi günü başlayacak etkinlik dizisinde 14.00-17.00 saatleri arasında Cephanelik Stadyumu’nda 15 yaş ve üzeri sporcular için ayak tenisi turnuvası düzenlenecek. 18 Haziran Pazar günü doğaseverler bir araya gelerek 09.00-14.30 arasında Bizimköy Doğa Yürüyüşü gerçekleştirecek. İzmit Belediyesinin spor salonlarından faydalanan kadınlar için de 22 Haziran Perşembe Günü saat 09.30 ile 13.30 arasında Sekapark Uçurtma Tepesi’nde yürüyüş düzenlenecek. 24-25 Haziran tarihlerinde Dernekler Yerleşkesi’nde 10.00-19.00 saatleri arasında 7 yaş ve üzeri yarışmacıların katılacağı satranç turnuvası düzenlenecek.

Yüksek Sadakat sahne alacak

İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü olan 28 Haziran Çarşamba günü ise birbirinden renkli etkinliklerle hem Kurtuluş hem de Kurban Bayramı coşkusu yaşanacak. Saat 09.45’te Kültür Tepesi’nde resmi törenle başlayacak program, Bağçeşme Mezarlığı Namazgah Şehitliğini ziyaret ile devam edecek. Saat 12.30’da da Fevziye Cami’nde şehitler adına mevlit okunacak ve vatandaşlara kavurma, pilav, ayran ikram edilecek. Belediye Meydanı’nda çocuk etkinlikleri, animasyonlar ve İzmit Belediyesi bandosunun dinletisinin yanı sıra güne renk katacak birçok etkinlik düzenlenecek. Saatler 21.00’i gösterdiğinde ise sahneye Yüksek Sadakat grubu çıkacak. İzmitliler hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek hem İzmit’in Kurtuluşunu hem de Kurban Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlayacak.