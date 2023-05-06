Doğanın uyanışını ve baharın gelişini temsil eden Hıdırellez’i kutlamak için Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri Mecidiye Mahallesinde coşkuyla başladı.

Baharın müjdecisi ve doğanın uyanışının temsili olan Hıdırellez’in doyasıya kutlanacağı “Geleneksel Hıdırellez Şenlikleri” Mecidiye Mahallesi’nde başladı. İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Köy Muhtarlıkları ve Balkan Dernekleri ortaklığında düzenlenen şenliklerin ilk gününde lokmalar hep birlikte pay edip paylaşıldı. Sanatçılar sahnede şarkılar söylerken vatandaşlar gönüllerince oynadı. Programa İzmit Belediye Başkanvekili Çetin Sarıca, parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılışında konuşan, İzmit Belediyesi Başkanvekili Çetin Sarıca, “Hızır ve İlyas peygamberin yeryüzünde buluştuğu bu kutsal ve kıymetli günün yardımlaşmaya ve birlikteliğe katkı sunmasını diliyorum. Din, dil, ırk farkı olmaksızın bütün yurttaşlarımızın hep birlikte kutladığı Hıdırellez, geçmişten gelecek nesillere taşınması gereken çok kıymetli mirastır. Bu kültürü yaşatabilmek adına 3 gün boyunca sürecek etkinliklere herkes davetlidir. 7 Mayısta da Balören köyünde lokma duaları ve ikramlar yapılacak. Pazar günü değerli sanatçılarımızın katılacağı kıymetli etkinlikler olacak. Hep birlikte olalım bir olalım. Yardımlaşma ve birliktelik anlamında kıymetli bir değer olan Hıdırellez etkinliklerinde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.