İzmit Belediyesi, kentin ilk Süper Enduro Yarış Parkuru’nu Akmeşe’de açtı. Açılış programında nefes kesen süper enduro gösterisi yapıldı.

İzmit Belediyesi, kentin ilk Süper Enduro Yarış Parkuru’nu Akmeşe’de açtı. Açılış programında nefes kesen süper enduro gösterisi yapıldı.

Akmeşe Atatürk Mahallesi’nde bulunan ve motor sporu tutkunlarının heyecanla beklediği parkur, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hizmete sunuldu. Spor İşleri Müdürlüğü organizasyonu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğünün destekleriyle İzmit Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan parkurun açılış etkinlikleri İzmit Belediye bandosu ve motosikletçilerin gösterileriyle başladı. Programa katılan sporculara protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Parkurda ulusal ve uluslararası yarışmalar yapılabilecek. İzmit’in ilk ve tek süper enduro yarış parkuru olma özelliğini taşıyan tesisi sporcular ücretsiz olarak antrenmanlar için kullanılabilecek.

"Kente değer katan yatırımlar yapmaya çalışıyoruz"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, programda yaptığı konuşmada, "Bugün heyecanlı ve mutluyuz. Yeni bir projemizi, yeni bir çalışmamızı daha tamamladık ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana halkımızın istekleri doğrultusunda akılcı ve kente değer katan yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken halkı dinleyerek projemizi hayata geçiriyoruz. İhtiyacı tespit etmeye çalışıyoruz. O yatırımı yaptığımız yere ’Projemiz ne kazandırıyor?’ diye düşünerek hareket ediyoruz. Açılışını yaptığımız parkurun aktif bir şekilde kullanılacak olması bizim için kıymetli. İzmit Belediyesi olarak sporun her branşını desteklemek, sporcularımıza destek vermek, onların sadece Kocaeli çapında değil, ulusal ve uluslararası arenada yarışmalarına olanak sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Kocaeli ve İzmit adını uluslararası yarışmalarda duymak inanın bizim için çok değerli. Her platformda İzmit’in ve Kocaeli’nin adının yankılanması ve bunda bizim de ufacık da olsa katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize" dedi.