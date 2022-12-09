İzmit Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilen İklim Değişikliğine Uyum Misyonu ve Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne imza attı.

İzmit Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından hayata geçirilen İklim Değişikliğine Uyum Misyonu ve Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne imza attı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AB Komisyonu tarafından katılım onayı için gönderilen İklim Değişikliğine Uyum Misyonu sözleşmesiyle birlikte Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne de imza atarak Başkanlar Sözleşmesi’nin Kocaeli’deki ilk ve tek imzacısı oldu.

AB dışında 6 yerel yönetimden biri

İzmit Belediyesi, Avrupa Komisyonu tarafından 2030 yılı hedefiyle hayata geçirilen İklim Değişikliğine Uyum Misyonu’na Avrupa çapında kabul edilen 118, AB ülkeleri dışında ise 6 yerel yönetimden biri oldu. İzmit Belediyesi ve misyona kabul edilen diğer yerel yönetimler, Ufuk Avrupa Programı’nın bu alana tahsis etmiş olduğu 370 milyon Euro’luk bütçe çerçevesinde oluşturulacak iklim değişikliğine uyum projelerine katılarak, araştırma ve geliştirme finansmanına ulaşmak için AB Komisyonu tarafından desteklenecek. İzmit Belediyesi uygulamanın somut adımını, 26 Ocak 2023’te Brüksel’de gerçekleştirilecek toplantıya katılarak atacak ve tüm yerel yönetimlerle ağ kurma fırsatına erişecek.

İklim Adaptasyon Eylem Planı oluşturulacak

Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ni de imzalayan İzmit Belediyesi, Avrupa ve diğer imzacı yerel yönetimlerle birlikte, AB’nin sera gazı salınımını yüzde 40 azaltma hedefine aktif olarak destek verecek. Buna göre, 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve iklim değişikliğine uyumlu şehir olmak için entegre bir yaklaşım benimsenecek. İzmit Belediyesi, dünya çapında 57 ülkeden 9 binin üzerinde yerel ve bölgesel yönetimi kapsayan Başkanlar Sözleşmesi’ni tüm Türkiye’de imzalayan 51. ve Kocaeli’de imzalayan ilk ve tek yerel yönetim konumunda bulunuyor. Öte yandan, sözleşme çerçevesinde ilk iki yıllık sürecin sonunda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün koordinesinde İzmit ölçeğinde İklim Adaptasyon Eylem Planı oluşturacak.