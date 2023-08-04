"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde eğitim alan bin 50 minik sporcuya sertifikalarını dağıtan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocuklara Cephanelik bölgesinde hizmete girecek portatif havuzun müjdesini verdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı üzerindeki havuzda bu yaz eğitim alan bin 50 öğrenciye sertifikalarını dağıttı. 7-14 yaş arası çocukların uzman antrenörler eşliğinde yaz tatilinde aldığı eğitimlerin sertifika töreninde konuşan Başkan Hürriyet, "Buraya ulaşamayanlar için yaz tatili olması amacıyla Cephanelik bölgesine portatif yüzme havuzu kuruyoruz" dedi.

2019’da başlayan proje ile birlikte 5 binin üzerinde çocuğa ulaştıklarını belirten Başkan Hürriyet, "Bu yaz belirli bir süre aralığında bir havuz daha kuruyoruz. Buraya ulaşamayanlar için yaz tatili olması amacıyla cephanelik bölgesine portatif bir havuz kuruyoruz. 7 Ağustos - 13 Eylül arasında hizmet verecek. Burada öğrendiklerinizi orada uygulayabileceksiniz. Aynı zamanda ailelere de teşekkür etmek istiyorum. Spora ve sporcuya verdiğiniz destek, her daim çocuklarınızın arkasında olmak çok kıymetli. Çocuklar, hepinizin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.