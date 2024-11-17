Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki 17 dönümlük alanda çalışmalarına başlanan ve ilerleme oranı yüzde 98’e ulaşan İzmit Teniz Merkezi inşasında sona yaklaşılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tenis merkezindeki çalışmaları yüzde 98 oranında tamamladı. Hizmete girmek için gün sayan projede elektrik, mekanik, inşaat ve çevre imalatlarındaki eksiklik ve diğer ayarlamalar gerçekleştiriliyor. Uluslararası standartlarıyla Kocaeli’nin en kapsamlı tenis merkezlerinden biri olacak yeni tenis merkezi, 17 dönümlük alanda inşa ediliyor. Merkez, kentin en büyük tenis kompleksi olacak. Proje kapsamında sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort yer alacak. Sosyal tesis binası taban inşaat alanı bin 287 metrekare. Sosyal tesis içerisinde kafe, mutfak, yemekhane, toplantı odası, 2 ofis, fitness alanı, 2 etkinlik odası, 6 misafir odası, bay bayan soyunma odası ve duş bulunuyor.

Kapalı kort taban alanı ise 3 bin 105 metrekare olacak ve bünyesinde 4 tenis sahası yer alacak. Ayrıca toprak kort alanına 4 bin 194 metrekare yer ayrıldı. Burada da 6 açık saha bulunuyor. 2 bin 809 metrekare alanda planlanan balon kortta 4 saha planlanıyor.