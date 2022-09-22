Kocaeli’de 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’ne dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. İzmit Belediyesi de, önce konuya ilişkin yürüyüş düzenleyerek aktivite gerçekleştirdi. Sonrasında ise İzmit Saat Kulesi mor ışıkla aydınlatıldı. Kentin birçok noktasından mor ışıklarıyla fark edilen kule, estetik görüntüsüyle de hayran bıraktı.

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