Kocaeli Fuar Alanı’nda yapılması planlanan ve 7’den 70’e herkesin uğrak yeri olacak İzmit Millet Bahçesi projesi için ilk adımı atıldı.

Kocaeli Fuar Alanı’nda yapılması planlanan ve 7’den 70’e herkesin uğrak yeri olacak İzmit Millet Bahçesi projesi için ilk adımı atıldı.

Kentte yeşil alanların sayısını artırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuar Alanı’nda yapılması planlanan İzmit Millet Bahçesi için ilk adımı atıyor. Yüklenici firma, Kocaeli’nin sosyal ve kültürel yaşamına büyük bir değer katacak İzmit Millet Bahçesi’nin yer teslimini alarak, şantiye kurma çalışmalarına başladı. Ekipler şantiyenin kurulmasından sonra ilk kazmayı vuracak. İzmit Millet Bahçesi Projesi’nde düğün salonları, kafeler, yeme-içme noktaları, gözlem kuleleri, gün batım terasları, kuş gözlem evi, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları gibi diğer sosyal donatılar yer alacak.

Projenin 2023 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.