İzmit Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta için çalışmalarını sürdüren ekipler, parkın önündeki 200 metrelik yolu asfaltla buluşturdu.

İzmit Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta için çalışmalarını sürdüren ekipler, parkın önündeki 200 metrelik yolu asfaltla buluşturdu.

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçirdiği İzmit Lavanta Parkı VE içerisinde yer alan Gülümse Kafe Lavanta’yı cuma günü yapacağı açılış ile İzmitlilerin hizmetine sunacak. Açılış öncesi çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Lavanta Parkı ile Ekolojik Yaşam Bahçesi arasında kalan toprak yolu asfalt ile kullanışlı hale getirdi. 200 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki toprak yola, 300 ton asfalt serildi. Akşam saatlerinden başlayan ve yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası asfaltlanan yol, İzmit Lavanta Parkı ve Gülümse Kafe Lavanta’nın açılışı öncesi kullanışlı ve konforlu hale getirildi.