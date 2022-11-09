Gemiye 4 milyon 176 bin 91 TL para cezası verilirken idari yaptırım süreci başlatıldı.

Kocaeli’de petrol türevleri taşıyan Comoros bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edilince 4 milyon 176 bin 91 TL para cezası verildi.

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