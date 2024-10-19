ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, milli olarak geliştirilen uzun menzilli hava sahası radarlarından ilkini İzmit Körfezi’ne kurduklarını açıkladı.

Kocaeli’ye gelen ASELSAN’ın Genel Müdürü Ahmet Akyol, yaptıkları çalışmalara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Savunma sanayisine Türkiye’nin ciddi kaynak ayırdığını söyleyen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Türkiye, önemli devlet iradesi ortaya kondu. Özellikle son 15 yılda dünyada gittiğimiz her yerde teşekkür edilen, gıptayla bakılan, sadece bizim değil dünyadaki herkesin kabul ettiği bir başarı sağlandı. ASELSAN bu savunma sanayindeki amiral gemisi. ASELSAN’ın dünyanın en büyük 42’nci savunma sanayisi şirketi. ASELSAN’ın geçen yıl dünyanın en hızlı büyüyen 10’uncu savunma sanayisi şirketi oldu" dedi.

"Ambargo varsa sözlü cevap yerine daha iyi ürünü yapıyoruz"

Ambargolara değinen Akyol, "Ambargo sebebiyle geçmiş dönemde alt bileşenlerine kadar yerleştiriyoruz. Bizim özellikle dünyadaki savunma firmalarından ayrıştığımız konulardan biri bu. Dünyada genelde herkes bu işlemleri karşılıklı paylaşırken bizim özellikle müttefik olduğunu bildiğimiz ülkelerden çok stratejik ve kritik zamanlarda kısıtlamalarla karşılaşıyoruz. İHA’larımızın Karabağ’da Türk kardeşlerimizin kendi vatanlarını savunmak, hakkı olan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonda yabancı bir kameranın bulunması üzerine bize ambargo uygulanmıştı. Ambargonun bileğini bükmek için o tarihte yerli kamerayı yaptık. Rakiplerden daha iyisini yapmak hedefimiz. O tarihte aynı anda daha üstün bir kameraya başladık ve onu da geçen sene bitirdik. Bütün testleri yapıldı. Bize satmadıkları kamera, bütün senaryolarda ve bütün ortamlarda bizim kameramızdan geride kaldı. Anlamlı olsun diye de ilk büyük ihracatını Azerbaycan’da Azeri kardeşlerimizle imzaladık. Bize ambargo koyanlara verilecek en iyi cevap oydu. Bundan sonra da ambargo varsa sözlü cevap yerine daha iyi ürünü yapıyoruz" diye konuştu.

"Biz onun yerlisini yaptık"

Yakın zamanda helikopterlerin kamerasında da ambargo olduğunu dile getiren Akyol, "Orada da yine Avrupalı bir müttefikimiz helikopterlerin içinde kullanılan kameranın içindeki bir bileşeni Suriye’de bizim terörle mücadelede kullandığımız operasyonları gerekçe göstererek içindeki en kritik parçayı bize vermeyeceğini bildirmişti. Onda da yeniden sıfırdan yerli kamera yaptık. İçindekindeki bileşenleri de yaptık. Atak helikopterimizi taktık. Türk ordusuna verdik. Yurt dışına da ihraç ettik. Dün de aradan geçen 3-4 yıla rağmen ilgili ülkeden heyet geliyor ‘Böyle bir talebiniz varmış. Bu talebiniz geçer mi’ diyor. Hayır geçerli değil. Biz onun yerlisini yaptık" ifadelerini kullandı.

"Milli olarak geliştirilen uzun menzil hava sahası radarlarından ilkini İzmit Körfezi’ne kurduk"

Son 20 yıldır hava savunmaya ASELSAN liderliğinde yatırım yapıldığını dile getiren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bugün geldiğimiz nokta Türkiye hava savunma sistemlerinde alçak, orta ve yüksek irtifa bütün sistemlerini envantere 2024 sonu itibariyle sokmuş oldu. Bugün Hisar’ından siperine, Korkut’undan diğer sistemlerine, Gökdeniz’ine bütün hava savunma sistemlerini geliştirdik. Onların daha etkin çalışmasını gerektiren, onun ayrılmaz bir parçası olan milli radarları da geliştirdik. Hatta ilk radarı İzmit Körfezi’ne kurduk. Milli olarak geliştirilen uzun menzil hava sahası radarlarından ilkini İzmit Körfezi’ne kurduk. Dolayısıyla milli radarımızı yaptık. Bu sene envantere girdi, daha fazlası giriyor. Siperimizi, hisarımızı yaptık. Bunu yöneten komuta kontrol sistemimizi yaptık. Bu alanda da devletimiz onu artık Çelik Kubbe diye isimlendirdi. Bugün bu alanda geldiğimiz nokta bunları bundan sonra çoklu adetlerde üretip yaygınlaştırma safhasındayız" dedi.

"Kısıtlamaları getirenlerin Türk milletinin evlatları tarafından daha iyisiyle mukabil bulacaklarını herkes artık anladı"

Kimsenin ambargo koymasını istemediğini dile getiren Akyol, "Bu bizim tercih ettiğimiz bir şey değil. Anlaşmalara, dostluğa uygun değil. Ama herkes şunu artık biliyor. Türkiye’ye bu konuda hava savunma örneğinde, kamera örneğinde olduğu gibi kısıtlamaları getirenlerin Türk milletinin evlatları tarafından daha iyisiyle mukabil bulacaklarını herkes artık anladı. Ambargo olduğunda yeni bir ürünü sahaya sokacağımız zaman ambargoların birer birer kalktığını da görüyorum. Kalksa da kalkmasa da biz bunları yerli olarak yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz bundan emin olsun" diye konuştu.