Kocaeli’de su altı çeşitliliğini artırmak ve ekonomik açıdan balıkçılara fayda sağlamak amacıyla İzmit Körfezi’ne 6 bin balık daha bırakıldı. Balıklar, üzerlerindeki çipler vasıtasıyla adım adım izlenebilirken, balıkların büyüme süreçleri de gözlenebiliyor. 2017’den bu yana 6’ncı kez düzenlenen balıklandırma çalışmasında, İzmit Körfezi’ne bırakılan toplam balık sayısı 36 bin oldu.

Kocaeli’de su altı çeşitliliğini artırmak ve ekonomik açıdan balıkçılara fayda sağlamak amacıyla İzmit Körfezi’ne 6 bin balık daha bırakıldı. Balıklar, üzerlerindeki çipler vasıtasıyla adım adım izlenebilirken, balıkların büyüme süreçleri de gözlenebiliyor. 2017’den bu yana 6’ncı kez düzenlenen balıklandırma çalışmasında, İzmit Körfezi’ne bırakılan toplam balık sayısı 36 bin oldu.

İzmit Körfezi’ndeki biyoçeşitliliğin artması amacıyla Karamürsel ilçesi Ereğli sahilinden balıklandırma çalışması gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 6 bin levrek, çipura ve kalkan balığı denizle buluşturuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2017’den beri yürüttüğü çalışmayla denize kazandırılan toplam balık sayısı 36 bine ulaştı. Denizle buluşturulan balıklar, üzerlerindeki çipler vasıtasıyla adım adım izlenebilirken, balıkların büyüme süreçleri de gözlenebiliyor.

"Televizyon programlarından çok balık organizasyonlarında heyecanlanıyorum"

Konuk olarak programa katılan ünlü televizyon sunucusu Alp Kırşan, "Yavru balık salınımıyla ilgili bilgi geldiğinde çok heyecanlandım. Bu geleceğe bir katkıdır. İki oğlum var onlara ilk öğrettiğim şey balık tutmak. Balık tutmayı öğrenen bir çocuk karnını doyurmayı, meslek sahibi olmayı öğreniyor. Aile babası olmamın dışında bir de balık sevdamı örnek alan çocuk benim için gurur kaynağı. 6 bin yavru balığı İzmit Körfezi’ne salacağız. Bu organizasyon sadece balığa değil bilime de hizmet ediyor. Balıkla ilgili sempozyumlara çağırıyorlar. Televizyon programlarını sunmaktan çok balık organizasyonlarından heyecanlanıyorum. Balığa gittiğimizde rahatlıyoruz. Dertten ve stresten arınıyoruz. İnşallah bu organizasyonla birlikte çocuklar balık tutmak isterler" dedi.

"Levrek ve çipurada dünya birincisiyiz"

Türkiye’nin balıkçılık ve su ürünleri konusunda önemli mesafe katettiğini söyleyen TAGEM Genel Müdürü Metin Türker, "Salınımını yapacağımız levrek ve çipurada dünya birincisiyiz. Doğal göllerimiz barajlarımız, denizlerimiz ve akarsularımızla büyük bir potansiyele sahibiz. Üretimimizi iki kat artırmış, 1.4 milyar dolarlık ihracat gelirine ulaşmış bulunmaktayız. Muazzam bir potansiyele sahibiz. TAGEM ülkemizin en büyük araştırma kurumu. Bitkisel ve hayvansal üretimden sağlıklarına kadar ekosistemi korumak balık miktarını tespit etmek, sürdürülebilir bir çevreyi devam ettirmek için görevlerimiz var. 170 araştırma enstitümüzle balıkçılık sektörünün hizmetindeyiz. Levrek ve çipura Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü tarafından yetiştirildi" diye konuştu.

"Ekosistemi yeniden canlandırmak için bir araya geldik"

İzmit Körfezi için yapılan çalışmaların büyük bir ciddiyet ile yürütüldüğünü kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Altıncı kez Körfez’e hayat vermek ekosistemi yeniden canlandırmak için bir araya geldik. Meselenin birkaç boyutu var. Her şeyden önce küresel iklim krizi ile karşı karşıyayız. Bu artık iklim değişimi kelimesinin ötesine geçen bir şey. 2 gündür Mısır’da bütün dünyanın bu konularla ilgilenen yöneticileri toplanıp küresel iklim kriziyle ilgili bir şeyler yapmamız gerektiğini konuşuyorlar. Bu işleri toparlamak için para harcamak lazım. Karbon emisyonunu azaltmamız gerekiyor. Daha az karbon, sıfır karbon hedeflerini tutturmak gerekiyor. Çocuklar ve gençler, aslında sizin rehberliğinize ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Denizlerimiz eskisi kadar kirli değil ama işin ciddiye alınması gerekiyor"

Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada hiçbir şey kendisi için yaşamıyor. Denizler kendi balığını yemiyor, rüzgar kendi için esmiyor. Bir tek insan kendisi için yaşıyor. Kafalarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Kafalar değişmezse dünya yaşanmaz hale gelecek. Tabii biz dünyanın yaşanmaz hale gelmemesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Evlerimizde kullandığımız suyu arıtma tesislerinde arıtarak denize gönderiyoruz. Müsilaj meselesinde denizdeki oksijen azalmış, canlılar için kötü sonuçlar doğurmuştu. Eğer bir şeyler yapmazsak oksijen seviyesi ile Marmara denizindeki balık türleri ve miktarları azalacak. Denizi kirletmemeye, türlerin çoğalması ve sayısının artması için balıklandırma faaliyeti yapıyoruz. Denizlerimiz eskisi kadar kirli değil ama işin ciddiye alınması gerekiyor. TÜRÇEV Marmara Denizi için başvuruları kabul ederse biz de bu plaj ve Altınkemer Plajı için mavi bayrak başvurusunu yapacağız. Geçen yıl müsilajdan dolayı Marmara Denizi’nden başvuru kabul etmediler. O yüzden alamadık"

Katılımcılar

Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Metin Türker, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, oyuncu ve sunucu Alp Kırşan katıldı.