İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi’nde 28 Nisan Cuma günü 5 bin yavru balık daha İzmit Körfezi’ne salınacak. 2017’den bu yana aradan geçen 5 yılda toplam 41 bin yavru balık denizle buluşmuş olacak.

Çevre yatırımlarına ağırlık veren ve İzmit Körfezi’nin çevresini ileri derecede biyolojik arıtma tesisleriyle çeviren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, balık türlerinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin devamı ve vatandaşların denizden daha fazla istifade etmesi için İzmit Körfezi’ni Balıklandırma Projesini başlattı. İzmit Körfezi’nden alınan kalkan, levrek ve çupra türlerinden anaç balıklar Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde çoğaltıldı.

Anaç balıklardan elde edilen yavrular 2017 yılında İzmit Körfezi’ne salınmaya başladı. Bu zamana kadar 36 bin levrek, kalkan ve çupra yavrusu İzmit Körfezi’ne bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi, 28 Nisan Cuma günü 5 bin yavru balığı daha İzmit Körfezi’ne bırakacak. Dilovası Tavşancıl sahilinde saat 11.00’de düzenlenecek programla 41 bin yavru balık İzmit Körfezi’ne bırakılmış olacak.