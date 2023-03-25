İzmit Körfezi’nde başlanacak dip çamuru temizliği öncesinde akademisyenlerle ikinci kez biyoçeşitliliğin tespiti için çalışma gerçekleştirildi. Temizlik çalışmasının ilk etabı olan doğu baseninde 1 milyon 225 bin metrekare alanda toplam 9 milyon 462 bin 445 metreküp çamurun çıkarılması planlanıyor.

İzmit Körfezi’nin etrafını arıtma tesisleriyle donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atık suyun arıtılmadan denize ulaşmasını engelleyerek körfezi gri bir görüntüden kurtardı. Temiz görünüme dönmeye başlayan İzmit Körfezi’nde kısa süre içerisinde dip çamuru temizliği başlanacak. Büyükşehir belediyesi, temizlik öncesinde İstanbul Üniversitesiyle birlikte İzmit Körfezi’nde biyoçeşitliliğin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüyor. Bu çerçevede ikinci kez gemiyle denizden örnekler alındı. Geçtiğimiz şubat ayında başlayan biyoçeşitliliğin tespit durumu çalışmaları, çamur çıkarılırken ve sonrasında da alınacak örneklerle devam edecek.

İki etaptan oluşan temizlik çalışmasının ilk etabı olan doğu baseninde 1 milyon 225 bin metrekare alanda toplam 9 milyon 462 bin 445 metreküp çamurun çıkarılması planlanıyor. Ayrıca bölgede biyoçeşitlilik durumunun tespitine yönelik çalışma geçen ay başlatılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesiyle birlikte yapılan çalışmayla İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine ait ’Yunus-S’ isimli araştırma gemisi ikinci kez İzmit Körfezi’ne geldi. “Yunus S” isimli araştırma gemisiyle İzmit Körfezi’nin doğu baseninde örnekler ikinci kez toplandı. 4 noktada yapılan çalışmalarda, deniz suyundaki değişken parametreler, besin tuzları, klorofil-a, bakteriyolojik analizler, fitoplankton analizleri, zooplankton analizleri, balık ve bentik organizma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla mevcut denizsel biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması hedefleniyor.

"Çamur içerisindeki canlılara ve bakterilere bakıyoruz"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Uğur Uzer, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapmış olduğumuz çalışmada, İzmit Körfezi bölgesinde deniz içerisinde sıfırdan 20 veya 25 metreye kadar bulunan istasyonlarımızda deniz canlıların dağılımına bakıyoruz. Ayrıca deniz dibinden çamur örneği alıp çamur içerisindeki canlılara ve bakterilere bakıyoruz. Ardından SDI cihazı ile su kolonundaki sıcaklık, tuzluluk, çözülmüş oksijen, PH ve iletkenlik değerlerinin ölçümlerini yapıyoruz. Alınan sonuçları değerlendireceğiz. Bu çalışmamız yaklaşık yılsonuna kadar devam edecek" dedi.