Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü, Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğini incelemeye İzmir Büyükşehir İZSU’dan heyet geldi.

İzmit Körfezi’ni devasa bir akvaryum haline getirecek Dip Çamuru Temizleme Projesi çerçevesinde 8,5 milyon ton çamur çıkarılacak. Sadece İzmit Körfezi’ni değil, Marmara ve ona bağlı denizleri de yakından ilgilendiren projeye farklı kurumlar da ilgi gösteriyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı heyeti, projeyi incelemek ve bilgi almak için Kocaeli Büyükşehir’e konuk oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Proje Kontrol Teşkilatı ve İZSU teknik heyetinin katılımıyla, projenin teknik konuları hakkında toplantı yapıldı. Daha sonra İZSU heyeti, Dip Çamuru Temizleme Gemisi, Dozajlama Ünitesi ve Susuzlaştırma Tesisinde teknik incelemelerde bulundu. Saha incelemelerinde heyete teknik bilgiler aktarıldı.