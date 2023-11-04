İzmit Körfezi’nin ortasında yaralı olması sebebiyle mahsur kalan flamingo, Kocaeli İtfaiye Su Üstü Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, deprem ve afetlere hızlı şekilde müdahale ederek birçok canı kurtaran Kocaeli İtfaiyesi, insan dışındaki diğer tüm canlılarında yardımına koşuyor. İzmit Körfezinde denizin ortasında yaralı olduğu için uçamayan flamingo, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Denizin ortasında bir flamingonun mahsur kaldığı ihbarının alınmasıyla Kocaeli İtfaiye Su üstü Kurtarma ekipleri, hızlıca flamingonun bulunduğu alana ulaştı. Özenli çalışmayla zarar görmeden bota alınan flamingo, kıyıya getirilerek hayvan koruma ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk muayenede flamingonun kanadında yara olduğu tespit edildi. Yetkililer flamingo tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağını belirtti.