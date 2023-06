Kocaeli’de düzenlenen Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları’nın ikinci günü de renkli görüntülerle devam etti. 21 kulüp ve 515 sporcunun katıldığı yarışlarda kupayı kaldırabilmek için kıyasıya bir mücadele sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 3.’sü düzenlenen Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları’na ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen yarışların startı dün Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili’nde verildi. Türkiye’nin dört bir yanından 21 kulüp ve 515 sporcunun katıldığı Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları’nda ekipler kupayı kaldırmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Organizasyonda kürekçiler, master kategorisinde 4 bin metrelik, 19 yaş altı ve büyükler kategorisinde ise 6 bin metrelik parkurda yarışıyor. Suya inen ekipler tek çifte (1X), iki çifte (2X) ve dört çifte dümencili (4X+) tekne sınıflarında kupa için ter döküyor. Bugün bitecek müsabakaların ardından başarılı olan kulüp ve sporculara ödülleri takdim edilecek.

"Burayı kürek merkezi yapmak istiyoruz"

Katılımın yoğun olduğunu belirten ve İzmit Körfezi’nin kürek yarışlarına çok elverişli olduğunu ifade eden Türkiye Kürek Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Ümmet Subaşı, "Şu an 3.’sünü yaptığımız bu yarışları her geçen sene katılımın artması sebebiyle bu yıl uluslararasına çevirdik. Aynı zamanda Türkiye Kürek Federasyonu’nun faaliyet takviminde de yer alan bir yarış. Önümüzdeki yıldan itibaren özellikle uluslararası kulüp ve milli takımların daha yoğun katılabileceğini bildiğimiz ve düşündüğümüz çok önemli bir yarış olacak. Şu an burası kürek sporlarını yapmak için çok uygun bir alan. Bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Su sporları merkezi olabilecek kapasitede bir yer. Bizler de kürek branşını yoğun bir şekilde yapıp burayı kürek merkezi yapmayı çok istiyoruz. Şu an burada müsabakalarda 21 kulübün katılımı ve 515 sporcunun müsabakalara iştirak ettiğini söyleyebilirim. Yani ilginin yoğun olduğunu söyleyebilirim. Şunu da belirtmek lazım aynı alanda eylülün ilk haftası Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası olacak. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı hasebiyle Türkiye Şampiyonası’nın burada yapılması bizler için çok daha büyük bir anlam ifade ediyor" diye konuştu.