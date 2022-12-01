İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, "2022 ocak-ekim döneminde Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısı 2 bin 359 iken, yabancı bayraklı gemi sayısı ise 5 bin 400’dür. Toplam 7 bin 759 gemi sayısı ile en çok geminin Kocaeli’ye uğradığını görüyoruz. Kocaeli’nin bu noktadaki pay oranı yüzde 15,97’dir" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, "2022 ocak-ekim döneminde Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısı 2 bin 359 iken, yabancı bayraklı gemi sayısı ise 5 bin 400’dür. Toplam 7 bin 759 gemi sayısı ile en çok geminin Kocaeli’ye uğradığını görüyoruz. Kocaeli’nin bu noktadaki pay oranı yüzde 15,97’dir" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Vefa İbrahim Aracı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da katıldı. Meclis toplantısındaki konuşmasında, Kocaeli’nin stratejik bir konuma sahip olduğunu ifade eden Vali Yavuz, bu şehirde sanayi ve ticaretin engellenmesinin mümkün olmadığına dikkat çekti. Vali Yavuz, "Bizler sanayi devrimine katılamadık, dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uyduramadık. Sanayi devrimi bir reform ortaya koydu. Savunma sanayi başta olmak üzere bütün bir sistemi değiştirdi. Kocaeli bir sanayi şehri değil. Önce bunu düzeltelim. Bu şehre haksızlık yapıyoruz. Sanayi şehri her yerde var. Uşak’ta, Denizli’de, Gaziantep’te. Hepsi de çok iyi bir sanayi şehri. Sanayi şehri size ekstra bir özellik katmaz. Sizin Ar-Ge’niz var mı? İnovasyonunuz var mı? Yeni bir şey üretiyor musunuz? Buna bakmak lazım. Bu şehri bilim, sanayi ve teknoloji son dönemde ise bilişim ve inovasyon şehri olarak tanımlamalıyız. Biz bu şehri doğru tanımlarsak, yüksek katma değerli üretim gerçekleştirebiliriz" dedi.

"Bu şehir üretmeye devam edecek"

Kocaeli’nin üretmeye devam edeceğini vurgulayan Yavuz, "Bu şehir üretmeye devam edecek. Planlı bir şekilde OSB’leri artırmalıyız. Hür ve bağımsız yaşamanın yolu üretmektir. Bunu yapabilirseniz ayakta kalırsınız. Tüm paydaşlar bir araya gelerek yeni baştan bir vizyon belgesi ortaya koymalı, ortak bir yol haritası çizmeliyiz. Biz denizde ne zaman yükselmişsek devletimiz güçlenmiş, denizlerde zayıfladıkça üzülmüşüz. Denizlerde başarılı olmak sizlerin elinde. Potansiyel olarak güçlüyüz. Dün büyüktük, bugünde büyük olacağız. Ben inanıyorum başarılı olacağız" diye konuştu.

"31 milyar 184 milyon dolarlık ihracata imza atıldı"

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel ise Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü’nün verilerini katılımcılarla paylaştı. Doğusel, "İlk on ayda toplam 31 milyar 184 milyon dolarlık ihracata imza atılırken, en çok ihracat, Derince ve İzmit gümrüklerinde gerçekleşti. Derince Gümrük Müdürlüğü’nden 13 milyar 554 milyon dolar ihracat yapılırken, İzmit Gümrük Müdürlüğü’nden 6 milyar 989 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu dönemde ithalatımız ise 59 milyar 214 milyon dolar seviyesinde olup, Dilovası ve Derince ithalatta öne çıkan gümrük müdürlüklerini teşkil etti. Derince’den 19 milyar 576 milyon dolar ithalat gerçekleşirken, Dilovası’nın ithalat rakamı ise 19 milyar 199 milyon dolar oldu. 2022 yılı ilk on ayında dış ticaret işlemlerinden elde edilen vergi tahsilatı 144 milyar 478 milyon TL oldu. 2022 yılı ekim ayı bir önceki ay ile mukayese edildiğinde, ihracatta yüzde 11, ithalatta ise yüzde 8’lik düşüşler yaşanmıştır" şeklinde konuştu.

"Toplam 7 bin 759 gemi uğradı"

Doğusel, açıklamasına şöyle devam etti:

"Liman Başkanlıkları bazında Kocaeli’ye uğrayan gemi sayılarına bakarsak; 2022 ocak-ekim döneminde Kocaeli’ye uğrayan Türk bayraklı gemi sayısı 2 bin 359 iken, yabancı bayraklı gemi sayısı ise 5 bin 400’dür. Toplam 7 bin 759 gemi sayısı ile en çok geminin Kocaeli’ye uğradığını görüyoruz. Kocaeli’nin bu noktadaki pay oranı yüzde 15,97’dir. Bu dönemde yüklemede 28 milyon 314 bin ton, boşaltmada 41 milyon 851 bin ton, toplamda ise 70 milyon 165 bin ton yük elleçlenmiştir. Türkiye toplamından yüzde 15,4’lük pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde ise ilimiz 1 milyon 732 bin TEU ile Türkiye genelinde ikinci sıradaki yerini korumuştur"

Toplantı, meclis üyelerinin sektörel görüş ve önerilerini aktarmasıyla son buldu.