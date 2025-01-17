Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Denizi’ni korumak için hayata geçirdiği projelerle İzmit Körfezi’ni temizliyor, arıtma tesisleri ve dip çamuru çalışmalarıyla ekolojik dengeyi yeniden sağlıyor.

Büyükşehir’in bu konuda iki önemli ana faaliyetinin yanında çok sayıda yan çalışması da bulunuyor. Ana faaliyetlerinden ilkini Marmara Denizi’nin kirletilmemesini hedefleyen arıtma tesisleri oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 arıtma tesisi ile İzmit Körfezi’ne bir damla atık suyun gitmesine izin vermiyor. İkinci ana faaliyet ise İzmit Körfezi’nde dip çamuru temizliği. Sanayinin gelişimiyle birlikte, derelerden taşınan atıklarla İzmit Körfezi’nin doğu baseni adeta bir çamur deryasına dönüştü ve ekolojik dengede bozulmalar meydana geldi. Büyükşehir dip çamuru projesiyle yılların biriktirdiği bu kirliliği ortadan kaldırmak için çalışıyor. İlk etabı tamamlanan projenin ikinci etabı başlamak üzere.

Atık ve çöpler denize ulaşmadan bertaraf ediliyor

Diğer yandan Büyükşehir, 4 deniz yüzey temizleme teknesi ile İzmit Körfezi’nde yüzer halde bulunan atıkları topluyor. Deniz süpürgelerinin yanaşamayacağı kıyı bölgelerde 2015 yılından bu yana 3 amfibi temizleme aracı hizmet veriyor. Atıkların dereler vasıtası ile denize ulaşmasını önlemek için kurulan Kumla ve Kiraz Dereleri bariyer sistemiyle 2.500 metreküp atık toplandı. Kıyılarda oluşan kirliliklerin temizlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların toplanması amacıyla oluşturulan Mavi Takım ekibi de şimdiye kadar yaklaşık 66 ton atık temizledi.

Öte yandan, İzmit Körfezi’ndeki iskele altlarında, kıyı kesimlerde bulunan durgun sularda birikim yapan yüzer haldeki atıkları toplamak amacıyla 10 adet çöp kovası yerleştirilerek, bu alanlarda biriken yüzer haldeki atıklar temizleniyor.

145 bin metreküp sıvı atık toplandı

Büyükşehir, İzmit Körfezi ve Karadeniz kıyılarının fosil yakıtlar başta olmak üzere diğer zararlı maddelerden korumak için acil müdahale çalışmalarına 2012 yılından beri devam ediyor. İzmit Körfezi’nde gemilerden kaynaklanan atıklar 2008 yılından bu yana Lisanslı Atık Alma Gemileri ile toplanıyor. Bugüne kadar yaklaşık 36 bin deniz aracına hizmet verilerek yaklaşık 145 bin metreküp sıvı atık toplandı. Toplanan atıklar Derince Limanı’nda yer alan Lisanslı Atık Kabul Tesisi’nde işlenerek, ekonomiye kazandırılıyor.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği

Büyükşehir, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak deniz ve kıyı temizliğini takip ediyor. Avrupa Çevre Ajansı tarafından başlatılan ve Türkiye’de ise Türkiye Çevre Eğitim Vakfı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında "Kandıra Sardala Koyu", "Kandıra Uzunkum Plajı" ve "Kandıra Kefken Adası’nda" toplamda 22 etkinlik gerçekleştirildi. Deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan proje kapsamında toplam 18 bin 821 parça atık plajlardan toplandı.

Ayrıca, İzmit Körfezi’ne 48 bin yavru balık salan Büyükşehir, İzmit Körfezi’nde çeşitli noktalara ise yapay resif bırakmıştı. Böylelikle Büyükşehir, balık salımı çalışmalarını destekleyecek adımları da atmış oldu.