İzmit Kaymakamlığınca, sosyal yardım çerçevesinde 2022 yılında ihtiyaç sahibi 26 bin 743 kişiye 91 milyon 305 bin 406 TL yardım yapıldı. Yılın faaliyet bilgilendirme toplantısında konuşan İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, "Bize emanet edilen imkanları ihtiyaç sahibi insanlarımıza sunuyoruz" dedi.

İzmit Kaymakamlığınca, sosyal yardım çerçevesinde 2022 yılında ihtiyaç sahibi 26 bin 743 kişiye 91 milyon 305 bin 406 TL yardım yapıldı. Yılın faaliyet bilgilendirme toplantısında konuşan İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, "Bize emanet edilen imkanları ihtiyaç sahibi insanlarımıza sunuyoruz" dedi.

İzmit Kaymakamlığına bağlı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2022 Yılı Faaliyet Bilgilendirme Toplantısı, İzmit Öğretmenevinde gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetlerden bahsedilen programda, 2022 yılında 26 bin 743 kişiye, 12 kalemde 91 milyon 305 bin 406 TL yardım yapıldığı açıklandı.

"Bize emanet edilen imkanları bu insanlara sunuyoruz"

Vakfın çalışmalarına değinen İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, “Son 1 yılda İzmit İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının gerçekleştirdiği projeleri paylaşacağız. Görünür yüzümüz, elbette yoksul ve dezavantajlı kesimlerde olan vatandaşlarımıza yardımları vakit geçirmeden ulaştırmaktır. İhtiyaç sahibi olan herkes vakfımıza yardım için başvurabilir. Yardım için belirli kriterlerimiz var. Şu anda hala asgari gelirin 3’te 1’ini aşmayacak bir maddi gelir olması ilk şartımız. Dinamik, yerinde duramayan bir mutfağımız var. Alanda koşturan personelimizin çabalarıyla bu ihtiyaç sahiplerini değerlendirip, bize emanet edilen imkanları bu insanlara sunuyoruz. Mali yardımlar var. Daha çok bayramlar ve değişik günler vesilesi ile gıda yardımları oluyor. Periyodik olarak her yıl yakacak kömür yardımı yapılıyor. Onun dışında farklı destekler var. Sadece ana kalemler bu" diye konuştu.

"Toplam 91 milyon 305 bin TL yardım"

Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Ayşegül Çırak, yaptığı sunumda, “Vakıf, mesai mefhumu gözetmeksizin devletimizin sıcak yüzü olarak fakruzaruret içindeki vatandaşlarımıza birinci elden ulaşmaktadır. Yanında olduğumuz engelli, yaşlı, dul, öksüz, yetim, gazi ve şehit yakınları bizim en büyük değerlerimizdir. On iki kolda yardım yaptığımız İzmit İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında en çok yardımı 27 milyon ile Türkiye Aile Destekleri Programı bünyesinde gerçekleştirdik. Vakfımızın 2022 yılı içerisinde yaptığı toplam yardım 91 milyon 305 bin TL oldu" şeklinde konuştu.

"Gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ettik"

Etkinlikle ilgili konuşan İzmit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yunus Vural ise, "Biz burada 2022 yılında yaptığımız faaliyetleri ve yaptığımız projeleri anlattık. İzmit Sosyal Yardımlaşma olarak fakruzaruret içinde olan vatandaşlarımızın yanında olmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ettik. Çeşitli projelerimizden bahsettik. Her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha belirtmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, gerçekleştirilen toplantıya; İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kaya ve İzmit İlçe Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı da katıldı.