Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde İzmit Eseler Köyü’nde organize edilen “4. Geleneksel Kaz Bayramı Şenliği”nde birliktelik rüzgarı esti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da bu birlikteliğin oldukça önemli olduğunu belirtti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Eseler Köyü’nde bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen “Kaz Bayramı”nda renkli görüntüler yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve mahalle sakinlerinin işbirliği ile organize edilen “4. Geleneksel Kaz Bayramı Şenliği” İzmit Eseler Köyü'nde gerçekleştirildi. 200 yıllık bir geçmişe sahip “Kaz Bayramı” etkinliğinde çeşitli ritüeller gerçekleştirilirken, Nisan ayında askere gidecek köy gencine kaz ciğeri protokol tarafından yedirildi.

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Eseler Köyü’ndeki programa; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Eseler Köyü Muhtarı Tuncay Bostan, Kaz Bayramı’na katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin ise Kaz Bayramı’nın önemli bir kültürel miras olduğunu belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Geleneğin yaşaması önemlidir. Bayramlar bizim için daha da önemlidir. Bayramlar birlik, beraberlik demektir. Bu tarz imece usulü gerçekleşen organizasyonlar birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor. Bu kültürün yaşatılması gerekiyor. Bu birlikteliğin getirdiği heyecan devam etmeli. Mahalle sakinlerimiz 20 gündür bugüne hazırlanıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle emek veren kadınlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.