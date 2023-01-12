Engelli vatandaşların kullanımı için eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ihalesi yapıldı.

Engelli vatandaşların kullanımı için eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ihalesi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen engelsiz yaşam merkezleri birer birer hayata geçiriliyor. İzmit ve Gebze’de faaliyete geçecek engelsiz yaşam merkezleri için ihale düzenlendi. Geçen hafta Gebze engelsiz yaşam merkezinin ihalesinden sonra Vinsan Kampüsü içinde engelli vatandaşların kullanımı için eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nin de ihalesi yapıldı. Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda düzenlenen elektronik ihaleye 3 firma teklif verdi. Projesi tamamlanarak ihalesi yapılan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezinde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler ile dinlenme ve sosyal alanlar bulunacak. Merkezde ayrıca idari ofisler, soyunma odaları, duş yerleri de yer alacak. Tüm bu imkanlardan zihinsel engelli, down, otizm tanılı, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli, süreğen engel gruplarındaki tüm engelli bireyler yararlanabilecek. Teklifler komisyon tarafından incelendikten sonra ihaleyi kazan firmaya sözleşmeler imzalandıktan sonra 10 iş günü içinde yer teslimi yapılacak 420 takvim gününde çalışma tamamlanacak.

Proje her tür engelliye uygun olacak

Vinsan Kampüsü içinde Lastik-İş Sosyal Tesislerinin üst tarafında yapılacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9 bin 609 metrekare alan üzerinde 6 bin 176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. İş çerçevesinde 913 metrekare olan bodrum katta sığınak, kazan dairesi, su deposu, elektik ve mekanik odalar, personel soyunma odası yer alacak. 5 bin 264 metrekare zemin katta ise idari bölüm, bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, çok amaçlı salon, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, resim, barista, dokuma, matbaa, kuaför, müzik, el sanatları, mutfak ve bilişim atölyeleri, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları düşünüldü. Yine zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescit, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası, oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 avlu ve çocuk oyun alanı bulunmakta. Yarıca merkezin önünde ayrıca 20 araçlık bir otopark yapılacak.